Oğlum dizisi yok mu, neden yok, final mi yaptı? Bu akşam Oğlum var mı, final mi oldu, neden final yaptı, bitti mi? Oğlum sezon finali mi oldu? - Haberler

Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı psikoloji ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum dizisi yok mu, neden yok, final mi yaptı? Bu akşam Oğlum var mı, final mi oldu, neden final yaptı, bitti mi? Oğlum sezon finali mi oldu?

OĞLUM BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün Oğlum yayın akışında yer almadı. Oğlum dizisi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Bundan dolayı dizi yayınlanmayacak.

OĞLUM FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Oğlum dizisi tamamen bitti, sezon finali yapmadı. Dizi 15. final bölümüyle ekranlara veda etti.

OĞLUM OYUNCU KADROSU

Songül Öden : Zeynep Yalçın Kaya : 1-15

Nihal Yalçın : Melike Özyürek : 1-15

Canan Ergüder : Demet : 1-15

Timur Acar : İlyas Özyürek : 1-15

Feyyaz Duman : Tuğrul Kaya : 1-15

Serhat Teoman : Sedat : 1-15

Kubilay Aka : Bulut Yalçın : 2-15

Tuğçe Açıkgöz : Sedef : 2-15

Nazan Kesal : Canan Yalçın : 3-15

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