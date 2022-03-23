Oğlum dizisi saat kaçta bitiyor? Oğlum dizisi saat kaçta başlıyor?

Oğlum dizisi saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Oğlum saat kaçta bitiyor? Oğlum kaçta bitiyor? Oğlum saat kaçta başlıyor? Oğlum ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OĞLUM KAÇTA BİTİYOR?

Show TV yayın akışına göre Oğlumsaat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'de bitmektedir.

OĞLUMNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUMKONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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