Oğlum dizisi saat kaçta bitiyor? Oğlum dizisi saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Oğlum saat kaçta bitiyor? Oğlum kaçta bitiyor? Oğlum saat kaçta başlıyor? Oğlum ne zaman bitiyor?
Oğlum dizisi saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Oğlum saat kaçta bitiyor? Oğlum kaçta bitiyor? Oğlum saat kaçta başlıyor? Oğlum ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Show TV yayın akışına göre Oğlumsaat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'de bitmektedir.
Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de başlıyor.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
- Canan Ergüder - Demet
- Songül Öden - Zeynep
- Feyyaz Duman - Tuğrul
- Timur Acar - İlyas
- Serhat Teoman - Sedat
- Kubilay Aka - Bulut
- Nihal Yalçın - Melike
- Tuğçe Açıkgöz - Sedef
- Metehan Parıltı - Efe
- Emir Kaan Özkan - Kaan
- Ali Seçkiner Alıcı