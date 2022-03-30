Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Oğlum dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi nerede çekildi?
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Ekranların sevilen dizisi Oğlum nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin nerede hangi şehirde çekildiği merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Show TV Oğlum dizi çekimleri nerede yapıldı? Oğlum nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Oğlum dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerede?
İSTANBUL (Haberler.com) - Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un nerede çekildiği merak ediliyor. Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Oğlum dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi nerede çekildi? Peki, Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Show TV Oğlum dizi çekimleri nerede yapıldı? Oğlum dizisinde yer alan mekanlar nerede? İşte detaylar...
Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Dizi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin Şile ve İstanbul'un farklı mekanlarında çekileceği söylendi.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki " Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Canan Ergüder (Pedagog Demet)
Timur Acar (İlyas)
Songül Öden (Zeynep)
Nihal Yalçın
Kubilay Aka
Tuğçe Karagöz
Feyyaz Duman (Tuğrul)
Serhat Teoman