Oğlum dizisi final mi yapıyor ve neden final yapıyor seyirciler tarafından merak ediliyor. Show Tv ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisi her Çarşamba yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Oğlum dizisi final mi yapıyor? Oğlum dizisi neden final yapıyor? Oğlum dizisi Oyuncuları! Detaylar haberimizdedir…

OĞLUM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv de yayınlanan Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Ancak reytingleri düşük olması nedeniyle dizi sezon finali yaparak ekranlara veda edeceğini duyurdu. Ay Yapım imzalı dizi 15. bölümü ile seyircisine veda ediyor.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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