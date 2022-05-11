Oğlum dizisi final mi yapıyor? Oğlum dizisi neden final yapıyor? Oğlum dizisi Oyuncuları…
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Show Tv de yayınlanan Oğlum dizisi final mi yapıyor sorusu gündeme geliyor. Hafta içi Çarşamba günü yeni bölümüyle yayınlanan Oğlum dizisi neden final yapıyor merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi final mi yapıyor?
Oğlum dizisi final mi yapıyor ve neden final yapıyor seyirciler tarafından merak ediliyor. Show Tv ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisi her Çarşamba yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Oğlum dizisi final mi yapıyor? Oğlum dizisi neden final yapıyor? Oğlum dizisi Oyuncuları! Detaylar haberimizdedir…
Show Tv de yayınlanan Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Ancak reytingleri düşük olması nedeniyle dizi sezon finali yaparak ekranlara veda edeceğini duyurdu. Ay Yapım imzalı dizi 15. bölümü ile seyircisine veda ediyor.
Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı