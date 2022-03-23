Oğlum canlı izle! Show Tv Oğlum yeni bölüm canlı izle! Oğlum yeni bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Ekranları sevilen dizisi Oğlum bu akşam 7. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Oğlum dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Oğlum canlı izle! Show Tv Oğlum 7. yeni bölüm canlı izle! Oğlum yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Oğlum canlı izle! Show Tv Oğlum 7. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Oğlum full HD izle!
Oğlum full HD izle! Oğlum canlı izle! Heyecanla beklenen Oğlum yeni bölümü bugün Show Tv'de ekranlara geliyor. Oğlum canlı izle! Show Tv Oğlum 7. yeni bölüm canlı izle! Oğlum yeni bölümde neler olacak? Oğlum son bölümde neler oldu? Oğlum fragman izle! Oğlum yeni fragmanı yayınlandı mı? Oğlum full izle!
Oğlum dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın hikayeye 'Perma Canan' rolüyle dahil olduğu bölümden yayınlanan sahnede Zeynep ile annesi Canan arasındaki fikir ayrılıklarının ilk sinyalleri verilirken Canan'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor. Ön izleme sahnesinde Zeynep'in "Dün, Efe'ye silah çekildi…" sözlerini tekrarlayarak yaşananları unutmamaya ve doğru yolda olduğunu kendine ispatlamaya çalışması ise dikkat çekiyor.
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı
OĞLUM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ