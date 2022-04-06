Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 9. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 6 Nisan 2022 canlı izle!
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Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.
Oğlum'un 8. Bölümünde; Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.
Oğlum 9. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Olay gününe dair kafaları karıştıran anların ekrana geldiği sahnede Kaan, Melahat'ın yanından ayrılıp ormanda başka yöne doğru giderken gizemli bir adamla karşılaşıyor. Ellerindeki siyah eldivenin dikkat çektiği bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken akıllara "Kaan'ın katili bu gizemli adam mı?" sorusu geliyor.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı -
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022