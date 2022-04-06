Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 9. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 6 Nisan 2022 canlı izle!

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OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 8. Bölümünde; Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 9. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Olay gününe dair kafaları karıştıran anların ekrana geldiği sahnede Kaan, Melahat'ın yanından ayrılıp ormanda başka yöne doğru giderken gizemli bir adamla karşılaşıyor. Ellerindeki siyah eldivenin dikkat çektiği bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken akıllara "Kaan'ın katili bu gizemli adam mı?" sorusu geliyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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