Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 8. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 30 Mart 2022 canlı izle!

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OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 7. Bölümünde; Efe'nin cezaevinden çıkması Tuğrul ve Zeynep için ikinci bir şans demekken, Melike ve İlyas için çocuklarına yapılan kötülüğün cezasız kalması demektir. İki aile de bu yeni durumda ne yapacağını bilemezken, Efe'nin elinde çiçeklerle Melike'nin kapısına gelmesi her şeyi değiştirir. Tabii bu değişim rüzgârını en çok Tuğrul ve Zeynep hissedecektir.

Oğlum son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 8. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Tuğrul, Melike'nin yaptırdığı afişleri gördükten sonra soluğu karakolda alırken, Sedat'a söyledikleri gerilimi artırıyor. "O afişleri derhal sökeceksiniz!" sözleri üzerine Sedat sinirlerine hakim olmakta zorlanırken Tuğrul, İlyas'tan şikayetçi olacağını söylüyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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