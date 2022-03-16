Oğlum CANLI izle! Show TV Oğlum 6. bölüm canlı izle! Oğlum yeni bölümde neler oldu?

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OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 5. Bölümünde; Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

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