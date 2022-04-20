Oğlum CANLI izle! Show TV Oğlum 11. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı izle linki!

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OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor. Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor. Tuğrul'un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor. Bulut'un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

OĞLUM CANLI İZLE

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OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 10. Bölümünde; Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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