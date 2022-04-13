Oğlum CANLI izle! Show TV Oğlum 10. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı izle linki!

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OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas'ın Melike'ye Kaan'ın ölüm sebebinin belli olduğunu söylediği tanıtımda acılı annenin hali izleyenleri derinden etkiliyor. Zeynep'in Melike'nin karşısında olduğu anlar dikkat çekerken Ceren, Sedef'e Bulut'un kim olduğunu açıklıyor. Efe gözyaşları içinde Melike'ye "Ben yapmadım…" derken, "Melike'nin tepkisi ne olacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

OĞLUM CANLI İZLE

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OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 9. Bölümünde; Demet'in davadan Tuğrul'un şikâyeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde iplerin gerilmesine neden olurken, Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür. Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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