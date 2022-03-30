Oğlum ne zaman başlıyor? Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Show TV Oğlum dizisi 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

OĞLUM DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oğlum dizisinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugünkü 8. bölümün ardından çıkması bekleniyor.

OĞLUM 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 8. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Tuğrul, Melike'nin yaptırdığı afişleri gördükten sonra soluğu karakolda alırken, Sedat'a söyledikleri gerilimi artırıyor. "O afişleri derhal sökeceksiniz!" sözleri üzerine Sedat sinirlerine hakim olmakta zorlanırken Tuğrul, İlyas'tan şikayetçi olacağını söylüyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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