Oğlum 6. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? SHOW TV Oğlum yeni bölüm özeti! Son bölümde neler oldu?

Oğlum dizisi 6. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar...

OĞLUM DİZİSİ HANGİ GÜN?

Oğlum dizisi bugün tanıtıldı. Tanıtım fragmanına göre Oğlum başladı. Dizinin yeni bölümleri, çarşamba akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta.

OĞLUM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Melike'nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe'nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır.

Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul'un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile içinde hiçbir şey kolay olmayacaktır…

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 5. Bölümünde; Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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