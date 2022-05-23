Oğlum 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum final fragmanı izle! Oğlum final fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin final. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum final. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 14. Bölümünde; İlyasların elinden kurtulan Tuğrul, Zeynep ve Efe'nin gitmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Tüm bunlar olurken, Melike'nin Tuğrul'un gitmesine izin verdiğini öğrenen İlyas, Tuğrul'un soluğu karakolda alacağını düşünür. Ceren'in geleceği artık Tuğrul'un iki dudağının arasındadır.Demet ise Melahat'ın olayın aydınlatılmasında kilit bir rolü olduğunun farkındadır. Onu ikna ederek olay yerine götürür.Melahat'ın çözülmesi ile parçaları birleştiren Demet, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 15. Bölüm Fragmanı yayında. Zeynep'in Melike'den hesap sorduğu tanıtımda Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor. Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor. Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.

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