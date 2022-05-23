Oğlum 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum 14. bölüm fragmanı izle! Oğlum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum 14. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 13. Bölümünde; İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur. İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 14. Bölüm Fragmanı yayında. Saruhanlı ailesinin Emin'in tuttuğu dükkanı el birliğiyle güzelleştirmeye çalıştığı tanıtımda Kadir ve Emin, İlhan'la kalmasını istemedikleri Büşra'yı eve geri götürmek istiyor. Büşra, ailesi ile İlhan arasında sıkışıp kalırken Servet, ailesiyle uğraşmaya devam ediyor. Emin'in "Ne yaparsan yap ama adaletli ol!" sözleri üzerine harekete geçen Kadir'in planının ne olduğu izleyicide merak uyandırıyor

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