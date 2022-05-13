Oğlum 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum 14. bölüm fragmanı izle! Oğlum yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum 14. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 13. Bölümünde; Melike ve İlyas, kızları Ceren'in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler. Bu sırada Tuğrul'un kaybolması olayında İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır. Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe'nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile'den taşınmaya karar verir. Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.



OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 14. Bölüm Fragmanı yayında. Melike tarafından serbest bırakılan Tuğrul'un karakola gittiği tanıtımda "Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?" sorusu merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat'la konuşarak Kaan'ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor. Melahat ile Kaan'ın ormanda neler yaşadığı akıllarda soru işaretleri oluştururken Tuğrul'un Işıl'a "Ben suçluyum" demesi ise kafaları karıştırıyor.

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