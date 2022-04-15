Oğlak burcu hangi element? Burç elementleri: Oğlak hava, su, ateş, toprak burcu mu? Toprak burçları neler?

Oğlak hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Oğlak hangi element? Oğlak hava, Su, ateş, toprak burcu mu? Toprak burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

TOPRAK BURÇLARI NELER?

Dünya enerjisinin çok fiziksel, somut ve etkileyici olduğu bir grup olan toprak burçlarında Boğa-Başak-Oğlak yer almaktadır.

Elementi Ateş olan burçlar: Koç-Aslan-Yay.

Elementi Toprak olan burçlar: Boğa-Başak-Oğlak.

Elementi Hava olan burçlar: Terazi-Kova-İkizler.

Elementi Su olan burçlar: Yengeç-Akrep-Balık.

OĞLAK HANGİ ELEMENT?

Oğlak burcu toprak elementi grubundadır.

TOPRAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Toprak burçlarının çok güvenilir aşıklar olduğu belirtiliyor. "Kendi başına sığ değil, fiziksel ipuçları onlar için gerçekten önemli." Flört söz konusu olduğunda, fiziksel çekiciliğin yanı sıra paylaşılan anlamlı değerler de isterler.

Toprak burçları güzel şeylerin hayranıdır ve onlara biraz materyalist bir çizgiyle yaklaşırlar. Ancak lüks eşyalara savurganlık yapacak olsalar da planlama, tasarruf ve bütçeleme konusunda da iyidirler.

Toprak burçları güvenliği bir öncelik haline getirir ve gereksiz riskler almaktan kaçınır.

Toprak burçları genellikle yaptıkları her şeyde son derece güçlü bir görev ve sorumluluk duygusu hissederler.

Onlara zodyakın kurucuları denirçünkü harika bir şey yaratmak için kolları sıvamaktan ve ellerini kirletmekten korkmazlar.

Toprak burçları sadece bir hiç için çalışmazlar… Rahat bir yaşam için çalışıyorlar ve oraya varana kadar durmayacaklar.

İnatçıve değişime karşı temkinliolabilirler.

Tıpkı 1000 yaşındaki bir Meşe ağacı gibi, toprak burçlarının hepsinin ayakları yere sağlam basar.

Boğa, Başak ve Oğlak burcunun yapmayacağı bir şey varsa, hayallerini gerçekleştirme yolunda sinir bozucu küçük bir aksilik veya engelinçıkmasına izin vermektir.