13 Temmuz Oğlak Dolunayı burçları etkiliyor. 13 Temmuz günü Koç burcu yeniliğe adım atabilir. Yeni bir iş veya yeni mekanlar keşfedebilir. Oğlak dolunayı ne zaman, saat kaçta? Oğlak dolunayı bugün mü?

OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Temmuz 2022 Çarşamba akşam saatlerinde 21.37'de Oğlak burcunda 21 derecede bir Dolunay gerçekleşecek. Oğlak Dolunayı, daha iyi bir yol ve imkanlar olduğunu göreceğiniz zamanların başlangıcı olacak.

Dolunayın asıl etkisi ise kariyer noktasında olacak. Birçok kişi iş hayatında radikal kararlar alacak. Bu dolunayı zorlu yapan hem Plüton hem de Merkür etkisidir. Plüton kariyer ve toplumsal statü konularında büyük bir değişime zorlarken, Merkür gezegenin etkisiyle ağzımızdan istenmeyen sözcükler dökülebilir.

Oğlak dolunayı, istediğiniz hayatı yaşayabilmek için almanız gereken sorumlulukları hatırlatacaktır. Hayallerinizin önündeki engelleri ve çözüm yollarını keşfedeceğinize inancınızı yitirmeyin. Hedeflerinize ulaşmakta zorlanıyorsanız bakış açınızı değiştireceksiniz. Hakiki, yetişkin, olgun, kamil insan olmak, sorumluluk bilincine sahip olmak demektir.

13 TEMMUZ OĞLAK DOLUNAYI

Sırlar ortaya çıkıyor.

2019 son çeyrek ve 2020 yılının başında tetiklenen her türlü konunun benzeri gündemde.

Kişiler değişebilir, olaylar benzer.