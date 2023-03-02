Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özel Güvenlik Seçme sınavının yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Emniyet Genel Müdürcüğünden geldi. Peki, ÖGG Sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG sınavları ertelendi mi? ÖGG sınavları kaç soru kaç dakika? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EGM: "Toplamda 33 bin 594 personel ve 249 dedektör köpeği ile genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi"

Kamuda ya da özel sektörde iş kanunundaki genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliği sağlayan vatandaşlar ÖGG sınavı tarihlerini araştırıyor. Özel Güvenlik Personeli olamak isteyen vatandaşların girmesi gereken sınavlardan biri olan ÖGG sınavları hakkında vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, ÖGG Sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG sınavları ertelendi mi? ÖGG sınavları kaç soru kaç dakika? ÖGG sıvalarında geçme notu kaç? Detaylar haberimizde...

ÖGG SINAVERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, hakkında İçişleri Bakanlığından dikkat çeken açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir". İfadelerine yer verildi.

Buna göre Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 NisanPazar günü saat 10.15 ÖSYM tarafından berelenecek sınav merkezlerindeyapılacaktır.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAVLRI KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

ÖGG sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

ÖGG SINAVINDAN GECME NOTU KAÇ?

ÖGG sınavına silahsız olarak giren alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.