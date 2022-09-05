Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ÖGG sınav sonucu öğrenme ekranı!

ÖGG soruları ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlandı. Böylece uzun süredir merak edilen ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu öğrenme ekranı gibi konular netleşti.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.