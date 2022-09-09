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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ÖGG sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. 2022 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanacak merak ediliyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı ve 99. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor soruları araştırılıyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 99. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi!

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçları tarihi belli oldu.

ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanması planlanıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatırılacağı tarih 19-21 Eylül 2022 olacaktır.