Ofsayt nedir? En basit anlatım ile ofsayt nedir, ofsayt nasıl olur? Ofsayt nasıl oluyor?

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OFSAYT NEDİR, EN BASİT ANLATIM

Ofsayt, oyuncunun kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Topun ayaktan çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakipten daha yakınsa "Son adam" tabiri top için geçerli olur. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orada potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur şeklinde yapıldı.

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum

Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,

Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa

Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa.

Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, top rakip oyuncuların herhangi birinin müdahalesi sonucu kendisine gelirse

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre:

Oyuna müdahale ederek,

Rakibe müdahale ederek,

Bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyuna dâhil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

Şu şekillerde ofsayt olmaz:

Taç atışı

Köşe vuruşu

Kale vuruşu

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza