Futbola, oyunun tüm dinamiklerini kökünden değiştirecek yeni bir ofsayt düzenlemesi geliyor. Futbola gelen yeniliğin ardından ise futbolseverler Ofsayt kuralı değişiyor mu? Yeni ofsayt kuralı nedir? Yeni ofsayt kuralında oyuncu nasıl ofsayta düşer? sorularını araştırıyor.

Ofsayt kuralı değişiyor mu? Yeni ofsayt kuralı nedir? Yeni ofsayt kuralında oyuncu nasıl ofsayta düşer? soruları aratılıyor. FIFA, milimetrelerle ölçülebilecek ofsaytların sonunu getirmek için geliştirme direktörü Arsen Wenger öncülüğünde harekete geçti. Merak edilenler arasında yer alan Ofsayt kuralı değişiyor mu? Yeni ofsayt kuralı nedir? Yeni ofsayt kuralında oyuncu nasıl ofsayta düşer? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

OFSAYT KURALI DEĞİŞİYOR MU?

Futbola, oyunun tüm dinamiklerini kökünden değiştirecek yeni bir ofsayt düzenlemesi geliyor. FIFA'nın geliştirme direktörü Arsene Wenger, artık bir futbolcunun ofsaytta değerlendirilmesi için hücum oyuncusunun, tüm vücuduyla son savunmacının önünde yer alması gerektiğini IFAB'a sundu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda müsabakalarda ofsaytların yarı yarıya azalması bekleniyor.

"BİR NOKTADA ÖNLEMLER ALINACAK

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yetkilileri Marca'ya yaptığı açıklamada, "Bir noktada önlemler alınacak ve belki de beş ya da altı santimetrelik bir ofsaytın olmadığı belirlenecek. Her şey inceleniyor." ifadelerini kullandı. Bu düzenlenmenin hayata geçmesiyle ofsaytların yarı yarıya azalması bekleniyor.

"FUTBOLUN HER GÜN DAHA OFANSİF OLMASINI İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Infantino ise, "Futbolun her gün daha ofansif olmasını istiyoruz. 135 yıllık tarihinde sadece iki kez değiştirildi. Arsene Wenger, forvetin önde olmasına rağmen gol atabilecek bir vücut kısmının defansla aynı hizada olduğu ve ofsaytın olmayacağı bir olasılığı sundu. Bu şekilde çok daha ofansif bir futbol elde ederiz." dedi.