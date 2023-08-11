Ofis Yem halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Ofis Yem hisse ne zaman işlem görecek?

Ofis Yem'in halka arzını takip eden vatandaşlar Ofis Yem halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ofis Yem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ofis Yem hisse ne zaman işlem görecek? Sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Ofis Yem halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar Ofis Yem hisse ne zaman işlem görecek? Ofis Yem halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Ofis Yem'in halka arz süreci hakkında tüm detaylar…

OFİS YEM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ofis Yem, halka arz tarihi 10-11 Ağustos olarak açıklandı. Bugün (11 Ağustos) taleplerin toplanması ve ardından Ofis Yem'in hisse alım işlemleri başlayacak. Ofis Yem'den hisse satın almak isteyen yurttaşlar Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den hisse satın alabilecek. Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" - "Hisse Alış" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler" - "Yatırımlar" menüsünde "Hisse İşlemleri" - "Hisse Alış" adımından OFSYM.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.

OFİS YEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ofis Yem, halka arz etme planının tarihlerini duyurdu; bu doğrultuda 10-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi. Bugün (11 Ağustos) ise bu günün akşamında taleplerin toplanmasının ardından Ofis Yem'in hisse alım işlemleri başlatılacak. Ofis Yem'in hisse alımları başladığında haberimizden detaylara ulaşabileceksiniz.

OFİS YEM HİSSE FİYATI NE?

Ofis Yem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Ofis Yem 27,20 TL'den halka arz olacak. Öte yandan Ofis Yem hisse kodu #OFSYM olarak belirlendi.