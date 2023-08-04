Ofis Yem halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Ofis Yem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ofis Yem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ofis Yem halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...