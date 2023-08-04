Ofis Yem halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Ofis Yem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ofis Yem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ofis Yem halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Ofis Yem halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Ofis Yem halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ofis Yem kaç lot verir, hisse kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Ofis Yem alabileceğiniz bankalar!
Ofis Yem, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Ofis Yem, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Ofis Yem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Ofis Yem 27,20TL'den halka arz olacak.
Ofis Yem hisse kodu henüz bilinmiyor.
Ofis Yem şirketi 22,750,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.