Ofis Yem halka arz katılım endeksine uygun mu? Ofis Yem halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?

Ofis Yem, halka arz sürecine girmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ofis Yem'in halka arz başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Ofis Yem'in halka arz başvurusunun kabul edilmesinin ardından, yatırımcılar şimdi Ofis Yem'in halka arz tarihini merak ediyorlar. Peki, Ofis Yem halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda var? Ofis Yem Gıda hisse fiyatı 2023!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ofis Yem halka arz başvurusunu kabul etti. Başvurunun SPK tarafından onaylanmasının ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılan başlıklar Ofis Yem halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, ne zaman, hangi bankalarda var? Ofis Yem Gıda hisse fiyatı 2023! Oldu. İşte detaylar…

OFİS YEM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ofis Yem'in içinde bulunduğu karma yem sektörü; hububatlar, yağlı tohumlar gibi bitkisel üretimden elde edilen, değirmencilik, nişastacılık, şeker yan ürünleri, yağlı tohum küspeleri gibi gıda sektöründen elde edilen ürünleri hayvan ihtiyaçlarına göre işleyip vitamin, mineraller ve premikslerle karıştırarak en uygun formda ve maliyette hayvancılığın istifadesine sunan bir sektördür.

OFİS YEM GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ofis Yem Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aldığı onay ile birlikte bu hafta halka arz oluyor. Ofis Yem Gıda halka arzının 10 - 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün süreyle gerçekleşeceği duyuruldu. Ofis Yem Gıda, halka arz ile 130.000.000 TL olan mevcut sermayesini 16.250.000 TL artırarak 146.250.000 TL'ye çıkaracak.

OFİS YEM GIDA NE İŞ YAPAR?

Şirket, karma yem sektöründe faaliyet göstermektedir. Ofis Yem'in içinde bulunduğu karma yem sektörü; hububatlar, yağlı tohumlar gibi bitkisel üretimden elde edilen, değirmencilik, nişastacılık, şeker yan ürünleri, yağlı tohum küspeleri gibi gıda sektöründen elde edilen ürünleri hayvan ihtiyaçlarına göre işleyip vitamin, mineraller ve premikslerle karıştırarak en uygun formda ve maliyette hayvancılığın istifadesine sunan bir sektördür.

Ofis Yem'in üretmiş olduğu yem ürünleri 4 ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar, besi yem grupları, süt yem grupları, kuzu başlangıç, kuzu büyütme, toklu besi, koyun süt ve kedi sütü ürünlerinden oluşan küçükbaş yem grupları ile etli piliç yemi, etli civciv yemi, yumurta civciv yemi ve gezen tavuk ürünlerinden oluşan kanatlı yem gruplarıdır. 2020, 2021, 2022 yılları itibarıyla sırasıyla toplam 572 bin, 651 bin, 666 bin ton besi, süt, küçükbaş, kanatlı yem üretimleri gerçekleşmiştir.

OFİS YEM GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ofis Yem Gıda hissesi 27,20 TL'den halka arz olacak.

OFİS YEM GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Ofis Yem Gıda halka arz tarihi 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.

OFİS YEM GIDA SEMBOLÜ NE OLACAK? OFİS YEM BORSA KODU

Ofis Yem Gıda hissesinin sembolü "OFSYM" olacak.

OFİS YEM GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Ofis Yem Gıda halka arzının büyüklüğü 618 milyon TL olarak açıklandı.

OFİS YEM GIDA HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Ofis Yem Gıda'nın halka arz açıklık oranı 15,56%'dır. Toplamda 22,75 milyon adet lot dağıtılacaktır.

OFİS YEM GIDA KİMİN?

Ofis Yem Gıda şirketinin 7 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 20%'si Galip Yeşilbaş'a, 20%'si Salih Yeşilbaş'a, 15%'i Ofis Holding'e, 12,50%'si Bekir Taşkaldıran'a, 12,50%'si Agah Mamaloğlu'na, 10%'u Selim Yeşilbaş'a ve 10%'u Muzaffer Daşkın'a aittir.

KATILIMA GÖRE DÜŞEBİLECEK PAY MİKTARLARI (TAHMİNİ)

500 Bin katılım – 46 Lot (1252 TL).

1 Milyon katılım – 23 Lot (625 TL).

1.2 Milyon katılım – 19 Lot (517 TL).

1.4 Milyon katılım – 16 Lot (435 TL).

1.6 Milyon katılım – 14 Lot (380 TL).

1.8 Milyon katılım – 13 Lot (354 TL).

2 Milyon katılım – 11 Lot (300 TL) dağıtabilir.

OFİS YEM GIDA FİNANSAL GÜCÜ

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

2020 Yılı: 1,3 milyar TL

2021 Yılı: 3,1 milyar TL

2022 Yılı: 7,6 milyar TL

Şirketin hasılatı 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 1,29 milyar TL, 3,16 milyar TL ve 7,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında bir önceki yıla göre 144% oranında artış gösteren toplam hasılat 2022 yılında bir önceki yıla göre 140% oranında artış göstermiştir. 2021 ve 2022 yıllarında hasılatta meydana gelen artış, temel olarak kapasitede yapılan artıştan dolayı profesyonel ürünlerin miktarsal artığından, ticari mal mahiyetinde satışı yapılan ham maddelerden ve birim fiyatlardaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Şirketin satışlarının maliyeti; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 1,19 milyar TL, 2,87 milyar TL ve 6,94 milyar TL'dir. Şirketin satışlarının maliyeti, artan hasılat hacmine bağlı olarak yükselmiş olan, satılan mamul maliyetleri ve satılan ticari mal maliyetleri nedeniyle izahnamede belirtilen dönemler arasında artış göstermiştir.

(Kaynak: Ofis Yem Gıda Taslak İzahname)

OFİS YEM GIDA'NIN TAAHHÜT, FİYAT İSTİKRARI VE HEDEFLERİ

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.

1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.

30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek. Yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edecegi halka arz gelirlerini, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen göstererek kullanacaktır.

Şirket halka arz gelirini şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

50-60%'ı ile finansal borçların kapatılması

10-20%'si ile işletme sermayesine katkı

15-20%'si ile yatırım harcamaları yapılması

OFİS YEM GIDA HALKA ARZI ORANSAL MI YOKSA EŞİT Mİ OLACAK?

Ofis Yem Gıda halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.