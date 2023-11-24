Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak. Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi'ni ödemek isteyen vatandaşlar, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların 2023 yılı Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksitini yatırabilmeleri için hafta sonu çalışacak. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2023 Perşembe Günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında veznelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Ödemelerini online yapmak isteyen vatandaşlar ise "www.odunpazari.bel.tr" internet adresinden "Online Hizmetler" menüsüne tıklayarak ya da e-belediye üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.