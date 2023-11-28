Odunpazarı Belediyesi Kadınlara Öz Savunma Sanatları Eğitimi Verdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından kadınlara verilen öz savunma sanatları eğitimi sona erdi. Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen 4 haftalık eğitime katılan kadınlara, sertifikaları takdim edildi.

Odunpazarı Belediyesi, Mehmet Terzi Kapalı Spor Salonu'nda kadınlara öz savunma sanatları eğitimi verdi. Haftada 2 gün düzenlenen savunma atölyeleri, Kung-fu eğitmeni Rafet Uysal tarafından verildi. Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı gerçekleştirilen eğitimlerde, kadınların şiddetle, tacizle ya da bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarında kendilerini nasıl koruyabilecekleri ve bu durumların içinde belirli tekniklerle kendilerini nasıl savunabilecekleri anlatıldı.

Shotokan Karete eğitmeni Hazal Zeynep Hisarlı'nın da destek verdiği eğitimlerin son haftası ise online ortamda gerçekleşti. Online eğitimde, alanında uzmanlaşmış psikolog ve avukatlar tarafından kadınlara fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddetin çeşitlerine karşı da bilgi verildi.

Eğitimlere katılan kadınlara, Mehmet Terzi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törenle sertifikaları verildi.