Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere 4-18 yaş arası çocuk - ergenlere ve 18 yaş üstü kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek olmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere 4-18 yaş arası çocuk - ergenlere ve 18 yaş üstü kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek olmaya devam ediyor.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gençlik merkezi ve halk merkezine öldürülen kadınların adını veren, halk merkezlerinde kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hamamyolu Caddesi'nde öldürülen kadınların adlarının yazılı olduğu Kelebekler Anıtı'nı açan Odunpazarı Belediyesi, kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyor.

4-18 yaş arası çocuk - ergenlere ve 18 yaş üstü kadınlara danışmanlık hizmeti veren Odunpazarı Belediyesi uzman psikologlar ile fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve aile ile iletişimi konularında kadınlara destek sağlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün verdiği hizmetler arasında; 'çocuk danışmanlığı', 'ergen danışmanlığı', 'yetişkin danışmanlığı', 'aile terapisi', 'sınav kaygısı', 'stresle başa çıkma' ve 'uyum sorunları' da yer alıyor. Ayrıca şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınları, Eskişehir Barosu'na yönlendirerek, hukuki danışmanlık desteği de veriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, destek almak isteyenlerin kendilerine 0222 240 08 47- 0222 240 08 85 nolu telefon üzerinden ya da hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Gökmeydan Mahallesi Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne giderek ulaşabileceklerini belirtti.