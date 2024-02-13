Ödüllü yazar Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beyaz perdeye de aktarılan Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi romanlarıyla ödüller alan yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı.

Beyaz perdeye de aktarılan Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı gibi romanlarıyla ödüller alan yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu, 88 yaşında dün hayatını kaybetti. Yılmaz Karakoyunlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, siyasetçi ve sanatçı katıldı. Taziyeleri eşi Altan Karakoyunlu kabul etti. Yakınları ve sevenleri ödüllü yazarı yalnız bırakmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakoyunlu'nun cenazesi Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.

88 yaşında hayatını kaybeden yazarın Bakanlık döneminden basın danışmanı olan Osman Yazıcı sanatçıyı, "Bakanımız siyasi kimliğinin ötesinde çok entelektüel, yazar, ve senarist biriydi. Kendisi ile görev yapmaktan her zaman büyük onur ve mutluluk duydum. Ben hayat doktoramı kendisinin yanında yaptım. Ciddi bir devlet adamıydı. Ankara'da Sakarya Caddesi'nde tek başına yürüyecek kadar da sevilirdi. Çok üzgünüm. Bundan sonra eserleriyle anılacak. Biliyorsunuz romanların efendisi diye anılırdı. Dolu dolu yaşad. Mekanı cennet olsun" sözleriyle andı.

Arkadaşı Bestekar Osman Babuşçu ise, "Burada sadece 88 yaşındaki biri ölmedi koskoca kütüphaneleri içeren bir beyin öldü. Yeri doldurulamayacak bir edebiyatçı, şair, bestekar ve yazar, büyük bir kültür gitti. onun acısını yaşıyoruz" dedi