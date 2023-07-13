Ödül kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler merak ediliyor ve sık sık internet üzerinde araştırılıyor. Ödül zıt anlamlısı özellikle okul döneminde birçok öğrenci tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu haline geliyor. Peki, Ödül zıt anlamlısı nedir? Ödül kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

Ödül kelimesi günlük konuşmamızda sıkça kullanılan kelimelerden biridir ve bu nedenle Ödül kelimesinin zıt anlamlısı da ilgi çeken bir konudur. Dil bilgisi açısından kelime zıt anlamlarını öğrenmek, Türkçe dilinizin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayabilir. Peki, Ödül zıt anlamlısı nedir? Ödül kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

ÖDÜL ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede ödül kelimesinin zıt anlamlısı olarak "Ceza" kelimesi kullanılmaktadır. Ödül kelimesinin zıt anlamlısı olarak Türkçede sadece ceza kelimesi kullanılmaktadır. Ceza kelimesi kelime anlamı olarak ise ödülün karşıtı olan ceza, bir suç veya yanlış davranışın sonucunda uygulanan negatif bir yaptırım anlamına gelmektedir.

ÖDÜL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Adam, hırsızlık yaptığı için ağır bir ceza aldı.

Öğrenciler, sınavda kopya çektikleri için disiplin kurulundan ceza aldılar.

Trafik kurallarını ihlal etmek cezaya tabidir.

Haksız bir davranışta bulunanlar adalet tarafından cezalandırılmalıdır.

Ceza evinde yatan mahkumlar, belirli bir süre boyunca özgürlüklerinden mahrum kalırlar.