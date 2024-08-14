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Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ödül Avcıları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ödül Avcıları konusu, özeti ve Ödül Avcıları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ödül Avcıları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ödül Avcıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ödül Avcıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Ödül Avcıları konusu nedir, Ödül Avcıları oyuncuları kimler ve Ödül Avcıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖDÜL AVCILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lee San ve Bo Interpol'den kovulmuş ve yakın koruma olarak çalışmaktadır. Bir gazeteciye korumalık yaptıkları sırada, bombalı bir saldırıda gazeteci ölür ve suç ikisinin üzerine kalır.

Film, Kore, Çin, Hong Kong, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde bulunan birbirinden yetenekli ödül avcılarının etrafında dönmektedir.

ÖDÜL AVCILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 1 Temmuz 2016 (Çin)

Oyuncular: Fan Siu-wong, Karena Ng, Lee Min-ho, Tang Yan, Wallace Chung

Osman Demir
Osman Demir
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