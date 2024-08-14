Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi?

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ÖDÜL AVCILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lee San ve Bo Interpol'den kovulmuş ve yakın koruma olarak çalışmaktadır. Bir gazeteciye korumalık yaptıkları sırada, bombalı bir saldırıda gazeteci ölür ve suç ikisinin üzerine kalır.

Film, Kore, Çin, Hong Kong, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde bulunan birbirinden yetenekli ödül avcılarının etrafında dönmektedir.

Gösterime giriş tarihi: 1 Temmuz 2016 (Çin)

Oyuncular: Fan Siu-wong, Karena Ng, Lee Min-ho, Tang Yan, Wallace Chung