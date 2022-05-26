ODTÜ Taban Puanları 2022: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması! - Haberler

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ODTÜ Taban Puanları 2022: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması!

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ODTÜ Taban Puanları 2022: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması!

ODTÜ bölümleri sıralama ve taban puanları üniversite tercihlerinde ODTÜ lisans ve ön lisans bölümlerini tercih etmek isteyen üniversite adayları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri sıralaması YÖK kaynaklarına göre haberimizde yer almaktadır. ODTÜ sıralama 2022 ile hangi bölüm için kaç sıralama gerekiyor, kaçıncı olmak gerekli yanıtını öğrenebilirsiniz.

Odtü taban puanları 2022 merak ediliyor. ODTÜ taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık olarak ikiye ayrılmaktadır. ODTÜ ön lisans bölümleri taban puanları ve ODTÜ lisans bölümleri taban puanları ile adaylar ODTÜ bölümleri için kaç puan gerekli ve ODTÜ bölümleri başarı sıralaması kaç olduğu hakkında bilgiler topluyor. İşte ODTÜ taban puanları 2022 listesi!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Bölümleri Taban Puanları

Fakülte/Bölüm | Sıralama | Taban Puan

EğitimFakültesi
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)92.900406.98313
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce)96.200403.59663
Fizik Öğretmenliği(İngilizce)81.800418.91465
İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce)46.900458.87963
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)3.890466.08923
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)39.000320.80444
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)4.070464.11916
Kimya Öğretmenliği(İngilizce)85.700414.61461
Matematik Öğretmenliği(İngilizce)37.700470.05962
Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce)3.430431.29862
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce)50.400454.77373
Felsefe (İngilizce)34.400401.44468
Felsefe (İngilizce)(KKTC Uyruklu)
Fizik (İngilizce)35.400472.82316
İstatistik (İngilizce)53.800450.80958
Kimya (İngilizce)58.000445.96776
Matematik (İngilizce)40.800466.14396
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce)23.300488.60722
Psikoloji (İngilizce)2.610474.38287
Sosyoloji (İngilizce)16.100421.96392
Tarih (İngilizce)2.880435.43858
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce)3.530466.79178
İşletme (İngilizce)2.610474.33888
İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)15.100423.95261
Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)35.100400.88497
Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce)8.700440.61072
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)5.090456.25288
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım(İngilizce)45.100460.97668
Mimarlık (İngilizce)29.400480.46292
Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce)84.200416.26539
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)1.170538.59468
Çevre Mühendisliği(İngilizce)57.000447.15988
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce)2.570531.08200
Endüstri Mühendisliği(İngilizce)5.480520.69188
Gıda Mühendisliği(İngilizce)48.700456.65182
Gıda Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu)...----
Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce)6.420518.08843
İnşaat Mühendisliği(İngilizce)43.500462.89977
Jeoloji Mühendisliği(İngilizce)75.300426.23516
Kimya Mühendisliği(İngilizce)26.700483.98306
Maden Mühendisliği(İngilizce)74.400427.26923
Makine Mühendisliği(İngilizce)6.860517.03220
Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce)18.900495.01009
Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce)63.800439.42786
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)...----
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)26.700484.02196
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)157.000351.09677
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Ücretli)...----
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Burslu)36.800471.05115
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)240.000305.65419
Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)...----
Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)...----
Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)...----
Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Ücretli)...----
Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Burslu)34.500473.89774
Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)198.000326.10020
İktisat (İngilizce)(Burslu)127.000352.17405
İktisat (İngilizce) (%50İndirimli)
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli)...----
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)10.500421.11211
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)62.300252.17044
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)...----
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)150.000355.82558
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)
İşletme (İngilizce)(Ücretli)...----
İşletme (İngilizce)(Burslu)104.000362.31876
İşletme (İngilizce) (%50İndirimli)953.000211.99996
İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)105.000394.53188
Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)
Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)...----
Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)52.400452.38006
Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)275.000291.72061
Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (Burslu)181.000335.70009
Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Psikoloji (İngilizce)(Ücretli)...----
Psikoloji (İngilizce)(Burslu)90.700368.66180
Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli)656.000241.21148
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (Burslu)110.000359.42485
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)...----
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)110.000359.70879
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)...----
Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)...----
Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)...----

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında uzman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'yü özel statüsüne ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Bahar döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ'de 41 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve 69 doktoraprogramı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli'de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ'de öğretim dili İngilizce'dir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 225 öğretim görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000'in üzerindedir.

Misyon: ODTÜ'nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

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