ODTÜ Taban Puanları 2022: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması! - Haberler

Odtü taban puanları 2022 merak ediliyor. ODTÜ taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık olarak ikiye ayrılmaktadır. ODTÜ ön lisans bölümleri taban puanları ve ODTÜ lisans bölümleri taban puanları ile adaylar ODTÜ bölümleri için kaç puan gerekli ve ODTÜ bölümleri başarı sıralaması kaç olduğu hakkında bilgiler topluyor. İşte ODTÜ taban puanları 2022 listesi!

ODTÜ TABAN PUANLARI 2022

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Bölümleri Taban Puanları

Fakülte/Bölüm | Sıralama | Taban Puan

EğitimFakültesi Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) 92.900 406.98313 Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) 96.200 403.59663 Fizik Öğretmenliği(İngilizce) 81.800 418.91465 İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) 46.900 458.87963 İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) 3.890 466.08923 İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 39.000 320.80444 İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 4.070 464.11916 Kimya Öğretmenliği(İngilizce) 85.700 414.61461 Matematik Öğretmenliği(İngilizce) 37.700 470.05962 Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) 3.430 431.29862 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 50.400 454.77373 Felsefe (İngilizce) 34.400 401.44468 Felsefe (İngilizce)(KKTC Uyruklu) Fizik (İngilizce) 35.400 472.82316 İstatistik (İngilizce) 53.800 450.80958 Kimya (İngilizce) 58.000 445.96776 Matematik (İngilizce) 40.800 466.14396 Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) 23.300 488.60722 Psikoloji (İngilizce) 2.610 474.38287 Sosyoloji (İngilizce) 16.100 421.96392 Tarih (İngilizce) 2.880 435.43858 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) 3.530 466.79178 İşletme (İngilizce) 2.610 474.33888 İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) 15.100 423.95261 Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) Küresel Siyaset veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) 35.100 400.88497 Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce) 8.700 440.61072 Uluslararası İlişkiler(İngilizce) 5.090 456.25288 Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım(İngilizce) 45.100 460.97668 Mimarlık (İngilizce) 29.400 480.46292 Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) 84.200 416.26539 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) 1.170 538.59468 Çevre Mühendisliği(İngilizce) 57.000 447.15988 Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) 2.570 531.08200 Endüstri Mühendisliği(İngilizce) 5.480 520.69188 Gıda Mühendisliği(İngilizce) 48.700 456.65182 Gıda Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) ... ---- Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) 6.420 518.08843 İnşaat Mühendisliği(İngilizce) 43.500 462.89977 Jeoloji Mühendisliği(İngilizce) 75.300 426.23516 Kimya Mühendisliği(İngilizce) 26.700 483.98306 Maden Mühendisliği(İngilizce) 74.400 427.26923 Makine Mühendisliği(İngilizce) 6.860 517.03220 Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) 18.900 495.01009 Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) 63.800 439.42786 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) 26.700 484.02196 Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) 157.000 351.09677 Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) ... ---- Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Burslu) 36.800 471.05115 Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 240.000 305.65419 Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) ... ---- Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) ... ---- Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) ... ---- Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (Burslu) 34.500 473.89774 Havacılık ve UzayMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 198.000 326.10020 İktisat (İngilizce)(Burslu) 127.000 352.17405 İktisat (İngilizce) (%50İndirimli) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) 10.500 421.11211 İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) 62.300 252.17044 İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) 150.000 355.82558 İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme (İngilizce)(Ücretli) ... ---- İşletme (İngilizce)(Burslu) 104.000 362.31876 İşletme (İngilizce) (%50İndirimli) 953.000 211.99996 İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) 105.000 394.53188 Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) 52.400 452.38006 Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) 275.000 291.72061 Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (Burslu) 181.000 335.70009 Petrol ve DoğalgazMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) ... ---- Psikoloji (İngilizce)(Burslu) 90.700 368.66180 Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) 656.000 241.21148 Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (Burslu) 110.000 359.42485 Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) ... ---- Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 110.000 359.70879 Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) ... ---- Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) ... ---- Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) ... ----

ODTÜ TARİHÇESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında uzman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'yü özel statüsüne ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Bahar döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ'de 41 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve 69 doktoraprogramı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli'de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ'de öğretim dili İngilizce'dir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 225 öğretim görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000'in üzerindedir.

ODTÜ MİSYON VE VİZYONU

Misyon: ODTÜ'nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

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