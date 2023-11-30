Yarışmacı, Milyoner'de matematik sorusunu 2 jokerle bilemeyince yarışmadan çekildi

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı, 10 bin TL değerindeki "1,2,3,4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunu 2 joker kullanmasına rağmen cevaplayamayınca yarışmadan çekildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Aşçılık mezunu olan ve pastacılık eğitimi alan Rukiye İkra Ağca, 4 sorudaki matematik sorusunu ilki joker kullanmasına rağmen yanıtlayamayınca yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

İKİ JOKER KULLANMASINA RAĞMEN BİLEMEDİ

İlk 3 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 4. soruda gelen matematik sorusunda zor anlar yaşadı. Ağca'ya "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu. Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı önce telefon joker hakkını kullandı. ODTÜ mezunu olduğu belirtilen joker de cevabı bilemedi. Telefon jokerinde beklediği cevabı alamayan yarışmacı, bu sefer de yarı yarıya joker hakkını kullandı. Cevabı yine bulamayan yarışmacı "Çok üzgünüm" diyerek yarışmadan çekildi.

İMİRZALIOĞLU TESELLİ EDEMEDİ

Yarışmacının teselli etmek isteyen Kenan İmirzalıoğlu ise ortalamanın nasıl hesaplanmasını gerektiğini anlatarak bir kez daha soruyu yöneltti. Ancak heyecanına yenik düşen yarışmacı yine yanlış cevap verdi.

Sorunun doğru cevabı ise 3'tü.