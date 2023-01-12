Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında kabul edilen ODTÜ'de her bölümün fakültesi bulunmuyor. Bunlardan birisi de Hukuk bölümüdür. Öğrenciler, ODTÜ'de Hukuk var mı, yok mu, neden yok? ODTÜ'de Hukuk bölümü niye yok? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ODTÜ'de neden Hukuk bölümü yok? ODTÜ'de Hukuk niye yok? ODTÜ'de Hukuk fakültesi var mı yok mu? ODTÜ'de Hukuk bölümü yok mu?

ODTÜ NEREDE?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (İngilizce: Middle East Technical University, METU), 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Mersin'de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC'de bulunan ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışında bütün binaları aynı kampüstedir. Bugüne kadar 120 binin üzerinde mezun veren üniversitenin eğitim dili İngilizce'dir.

Yabancı dilde eğitim vermek, merkezî bilgisayar sistemi kurmak, üniversite müzesi açmak, teknokent kurmak, internet bağlantısı gerçekleştirmek gibi ülke çapında birçok ilki gerçekleştirmiştir. 2014'te Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması'nda 85. sırada yer alan ODTÜ, bu listede ilk yüze girebilen tek Türk üniversitesidir.

ODTÜ'DE HUKUK YOK MU, NEDEN YOK?

ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümleri bulunmamaktadır. Genelde bu bölümler üniversitelerde en yüksek puanlı bölümler olarak bilinir. Fakat ODTÜ'de hem tıp hem de hukuk bölümleri yer almaz. ODTÜ genel olarak mühendislik alanında zirve okullardan birisidir.

ODTÜ'de hukuk bölümü bulunmuyor.