ODMD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on üçüncüsü gerçekleşti.

4 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen geleneksel gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 20 dalda ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gecede, Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar başarılı sunumları ile ödül törenine renk kattı.

"Otomotiv sektörü ve ODMD, 2022 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti."

Gecede konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODMD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken 2023 yılına dair temennilerini de paylaşırken, şunları söyledi; "Öncelikle 2023 yılının herkes için başta barış, sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Her sene bizleri buluşturan ve sektörümüzün gelenekselleşen ödül töreninde yeniden, geçmiş yıllarda olduğu gibi daha geniş bir katılım ile yüz yüze gelebilmenin heyecan ve mutluluğu ile, konseptimizi bu yıl 'Zamanı Geldi" olarak belirledik. ODMD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak."

Gece toplam 20 dalda rekabete sahne oldu

Satış ve İletişim kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi.

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar; Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması dallarında www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı oylandı.

Yılın Basın Lansmanı ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2022 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Gecede sahibinden.com, 2022 yılı 2. el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım PR/Etkinlik Uygulaması kategorisinde oldu

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi on dört aday çalışma ile "PR/Etkinlik Uygulaması" kategorisinde olurken, "Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde on iki ve "TV Uygulamasında" sekiz aday çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında yetmiş üç aday çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Gladyatörlerin yol arkadaşları

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri'nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Otokoç Otomotiv, Autorola, Ceva Logistics ve ALJ Finans yer aldı.

Jüri üyeleri 2022'in "en'lerini" belirledi

Gladyatör Ödülleri'nin on üçüncü yılında da Kıdemli İletişimci, Stratejik İletişim Danışmanı Sayın Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Jüri Üyeleri:

• Fügen Toksü, Kıdemli İletişimci, Stratejik İletişim Danışmanı

• Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Pazarlama Öğretim Üyesi

• Zehra Öney, 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

• Ahmet Akın, Marka ve İletişim Danışmanı

• Emine Pura, Tribal Sahada Pazarlama, Ajans Başkanı ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği IV. Dönem Başkanı

• Neslihan Olcay, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

• Ercüment Büyükşener, Dijital İletişim Danışmanı

• Melda Barkın, Reklam Özdenetim Kurulu Üyesi

• Nazım Erdoğan, sahibinden.com, CMO

• Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü

• Evren Güzel, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

• Koray Öztopçu, Garanti BBVA, Tüketici Finansmanı Direktörü

Ödüller

Satış Ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Renault

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Cupra

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Courier

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Fiat

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İletişim Ödülleri

Yılın Dergi Uygulaması: Land Rover – Defender Dergi İlanı

Yılın Radyo Uygulaması: Hyundai – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Yılın Outdoor Uygulaması: Dacia – Otomobilsiz Kent Günü

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Ford – Türkiye Dijital Stüdyo Metaverse Projesi

Yılın Gazete Uygulaması: Jeep – Çengel Bulmaca

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW – Contemporary İstanbul & Jeff Koons Ziyareti

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Volkswagen – Volkswagen Tutkunuyum Demeden, Volkswagen Tutkunu Olduğunu Anlat. #Loveswagen

Yılın TV Uygulaması: Mercedes – EQ & Kıvanç Tatlıtuğ

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes – EML'miz Geleceğin Yıldızı

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Borusan Otomotiv – Anahtar Kadında

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota – Corolla Cross Hybrid Lansmanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota – Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Projesi

Yılın Basın Lansmanı: Dacia – Jogger Lansmanı