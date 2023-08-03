Ödemiş Belediyesi 100. Yıl Konutları Projesi İçin İmzalar Atıldı

Ödemiş Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. Yılı onuruna hazırladığı projelerden olan 100. Yıl Konutları için yüklenici firmayla imzalar atıldı. Zafer Mahallesi'nde 2 blokta toplam 12 daireden oluşacak 100. Yıl Konutları, belediyeye ait arsada yükselecek.

Ödemiş'in Zafer Mahallesi'nde mülkiyeti Ödemiş Belediyesi'ne ait olan 832,30 metrekarelik arsada hayata geçirilecek 100. Yıl Konutları Projesi için 12 Temmuz'da yapılan "kat karşılığı inşaat yapım işi" ihalesinin ardından projenin ilk adımı için yüklenici firmayla imzalar atıldı.

Ödemiş Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 100. Yılı için hazırladığı projelerden olan 100. Yıl Konutları'nın encümen salonunda yapılan imza törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Yazıcıoğlu İnşaat firması sahibi Sedat Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ufuk Kızıler ve Bihter Aka, Emlak İstimlak Müdürü Mehmet Er ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gülşah Karhan katıldı.

Başkan Eriş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kavuşma onurunu yaşadığımız 2023 yılında biz de Ödemiş Belediyesi olarak konut hamlemizi Zafer Mahallemizde belediyemize ait bir arsada başlatıyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na 100. Yıl Konutları yaraşır diye düşündük.

İhale sonucunda Yazıcıoğlu firmasıyla bir beraberlik sağladık. Bugün de yapım sözleşmesini karşılıklı olarak imzaladık. Diliyoruz ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz günlerde Cumhuriyetimize yakışır bir projeyi şehrimize kazandırmış olacağız. Böyle güzel bir projeyi Ödemiş halkına hediye etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Yüklenici firmaya da kolaylıklar diliyoruz, işleri rast gelsin, gönüllerince olsun. Ekonomik olarak da kolaylıklar yaşamalarını diliyorum. Güzel bir yerde olduğu için bu dairelerimiz kolaylıkla pazar bulacaktır.

Projede emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir başlangıç olacaktır. Kentimize yeni konutlar kazandırma ve kentsel dönüşüm konusunda yakında yeni projelerimizi de hemşerilerimizle paylaşacağız. 100. Yıl Konutları Projemiz Ödemişimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.