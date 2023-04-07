Ödemiş Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Ödemiş Belediyesi hangi parti?
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ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Ödemiş Belediye Başkanlığı görevini Mehmet ERİŞ yapmaktadır.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERİŞ KİMDİR?
Ödemiş Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan Mehmet Eriş biyografisi şöyle;
"1958 yılında İzmir ili Kiraz ilçesinde doğdum.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
1980 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulundan mezun oldum.
Meslek hayatıma aynı yıl (1980) Balıkesir Dursunbey ilçesinde öğretmen olarak başladım, 1981 yılından sonra da Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde görev yaparak 2006 yılında emekli oldum.
1999-2004 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ödemiş Belediye Başkanlığı görevinde bulundum.
2012-2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş ilçe Başkanlığı görevinde bulundum.
2019 yılı yerel seçiminde Millet İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı oldum.
31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimde Ödemiş halkının teveccühü ile ikinci kez Ödemiş Belediye Başkanlığı'na seçildim."