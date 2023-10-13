Eskişehir Valiliği, Octoberfest adlı etkinliğin iptal edilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Valilik, etkinliğin neden iptal edildiğine dair detayları paylaştı. Peki, Octoberfest iptal mi, neden iptal edildi? Octoberfest neden yasaklandı? İşte detaylar...

Eskişehir'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Octoberfest, valilik tarafından iptal edildi. Heyecanla beklenen festivalin neden iptal edildiği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Octoberfest'in neden yasaklandığı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Octoberfest neden yasaklandı sorgulatılıyor. Peki, Octoberfest iptal mi, neden iptal edildi? ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA! Octoberfest neden yasaklandı? Detaylar haberimizde...

OCTOBERFEST İPTAL Mİ?

Eskişehir Valiliği, 14-15 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Octoberfest'e yasaklama kararı getirdi.

OCTOBERFEST NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Eskişehir'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Octoberfest, kamu güveni ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle valilik tarafından yasaklandı.

ESKİŞEHİR VALİLİK AÇIKLAMASI!

Eskişehir Valiliği resmi internet sitesinden yasaklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile İlimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerindeki hükümler gereğince, İlimiz Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi sınırlarında yer alan Botanik Park içerisindeki işletmede 14 -15 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacağı öğrenilen festival (işletmenin ruhsatında kapasitesi ve çalışma saatleri belirtilmiş haklar saklı kalmak kaydıyla) Eskişehir Valiliğinin 11.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı ile 14.10.2023 tarihi saat: 00.01 ile 15.10.2023 tarihi saat: 24.00'a kadar (2) gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."