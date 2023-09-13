OceanGate tarafından işletilen bir denizaltı olan Titan, Kanada'ya ait Newfoundland topraklarından yaklaşık 400 deniz mili açıklarında Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda kayboldu. Peki, OceanGate ne zaman kayboldu? OceanGate denizaltı olayı ne zaman oldu?

Titan, Titanic enkazını gözlemlemek amacıyla düzenlenen bir turist gezisine katılan beş kişiyi taşıyordu. Titan ile iletişim, enkaz alanına dalışının 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Merak edilenler arasında ise OceanGate ne zaman kayboldu? OceanGate denizaltı olayı ne zaman oldu? soruları araştırıldı.

OCEANGATE NE ZAMAN KAYBOLDU?

18 Haziran 2023 tarihinde, OceanGate tarafından işletilen bir denizaltı olan Titan, Kanada'ya ait Newfoundland topraklarından yaklaşık 400 deniz mili (? 740 kilometre) açıklarında Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda kayboldu. Titan, Titanic enkazını gözlemlemek amacıyla düzenlenen bir turist gezisine katılan beş kişiyi taşıyordu. Titan ile iletişim, enkaz alanına dalışının 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Yetkililer, denizaltı içerisindekilerin planlanan zamanda yüzeye çıkmadığında olaydan haberdar edildi. İçinde 5 kişinin bulunduğu denizaltının 4 günlük bir oksijen kapasitesinin açıklandığı söylendi ve kaybolmasından 4 gün sonra enkazı parçalanmış halde bulundu. Olayda 5 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Enkazı bulunan denizaltısının 5 büyük parçası, Titanic'in yaklaşık 500 metre ötesinde bulundu. Yetkililer bunun büyük bir patlamadan ötürü olmuş olabileceğini iddia etti. Şirketin ürettiği denizaltılarıyla ilgili eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge 2018'deki bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazmıştı. OceanGate ise gizlilik anlaşmasının ihmali iddiası ile raporu yazan Lochridge'yi işten çıkardı.

NE OLMUŞTU?

16 Haziran 2023'te Titanik keşif gezisi, araştırma ve keşif gemisi MV Polar Prince ile Newfoundland'dan ayrıldı. 17 Haziran'da gemi dalış yerine geldi ve ertesi gün 18 Haziran Pazar günü sabah 09:30'da dalış operasyonu başladı. Newfoundland Yaz Saati (NDT; UTC-02:30) (12:00 UTC). İnişin ilk bir buçuk saatinde Titan, her 15 dakikada bir Kutup Prensi ile iletişim kurdu, ancak saat 11:15'te kaydedilen bir iletişimin ardından iletişim kesildi. Geminin 16:30'da yeniden yüzeye çıkması bekleniyordu. 19:10'da ABD Sahil Güvenliğine kayıp gemi bildirildi. Titan, yola çıktığında beş yolcusu için 96 saate kadar solunabilir hava kaynağına sahipti.

Askeri denizaltıların yerini tespit etmek için tasarlanmış bir ABD Donanması akustik algılama sistemi, Titan'ın suya batmasından saatler sonra meydana gelen bir patlamayla uyumlu bir akustik imza saptadı. Bu, denizaltının kayıp olduğu bildirildikten sonra keşfedildi ve bu da donanmanın o döneme ait akustik verilerini gözden geçirmesine neden oldu. Donanma, bilgiyi Sahil Güvenlik'e iletti.