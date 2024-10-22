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Öcalan gizli sorguda neler söyledi? Terör örgütü lideri Öcalan yakalandığında ne dedi?

Öcalan gizli sorguda neler söyledi? Terör örgütü lideri Öcalan yakalandığında ne dedi?
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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zaman ne söylediği ve gizli sorgusunda neler ifade ettiği konusu gündem oldu. Öcalan'ın ifadeleri ve sorgu süreci ile ilgili detaylar araştırılıyor.

Öcalan'ın gizli sorguda ne söylediği yeniden araştırılmaya başlandı. Birçok kişi, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalandıktan sonra sorguda neler söylediğini merak ediyor. Sorgu görüntüleri, 1999'da kaydedildikten yıllar sonra kamuoyuna sunulmuştur. Peki, Öcalan gizli sorguda neler söyledi? Terör örgütü lideri Öcalan yakalandığında ne dedi? Detaylar haberimizde...

ÖCALAN GİZLİ SORGUDA NELER SÖYLEDİ?

"Yani ben milliyet itibarıyla dediğim gibi anne tarafı bir baba tarafı bir olan şeydenim. Kendimi her Türk'ten daha iyi Türk gibi hissederim yani ben bunu her zaman da söyledim."

"Hiçbir milliyetçi Türk hatta kendini benden daha iyi Türk saymasın"

"Kürt halkı akılsızdır, menfaatine düşkündür, güce tapar"

"Her şeyimi Türkçe yürütüyorum pratik olarak en iyi bir Türküm öyle değil mi?"

"Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır, Daha önce Ülkü Ocakları'na hem de Komünizmle Mücadele Derneği'nin seminerlerine gidiyordum."

"Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek acılarımı biraz olsun hafifletecektir"

"Türk ulusu ağacın asıl köküdür. Kürtler büyük bir daldır."

"Doğu'daki halkın cumhuriyetin taze kanı haline getirilmesi söz konusu"

"Devlet bana hizmet imkanı versin, inanılmaz girişimler ortaya çıkacak"

"Gel diyorsun şu doğru, yap... Yapayım. Benim için bir emir diyorum."

"Apo... Ortaya çıkan durumdaki adam değil. Farklı biri olacak. İş yapacak, hizmeti olacak... Milyonlarca insanın gücünü (Kürtlerin) ilaç gibi kullanacağız diyorum tekrar"

"( Pkk'nın kalanı) hepsi orada (Kuzey Irak'ta) yoğunlaşsın... İşte bu Barzani ve Talabani'nin nefes alamaz duruma getirilmesidir. Türkiye'nin on yıldır, yirmi yıldır yapamadığını biz yapacağız. Önerim Erbil'i almaktır."

"Amerika'nın bütün meselesi Barzani ve Talabani'yi devlet haline getirmektir. Asıl prensleri Barzani'dir, aynı İsrail'in prensi olduğu gibi. Talabani ve Barzani maşadır. Şimdi benim durumumdan sonra Amerika'nın en büyük yatırımı bunlara olacak ve Türkiye için tehdit bana göre daha da büyüyecektir. Bunların oyunlarını boşa çıkarmak için ben hizmete hazırım, örgütü sizin uygun göreceğiniz şekilde bunların üstüne yöneltebilirim."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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