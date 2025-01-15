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Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?

Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?
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Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusu, kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı. Abdullah Öcalan'ın cezaevi şartlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, bu konu pek çok farklı çevrede yankı buluyor.

Siyasi arenada tartışma yaratan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" meselesi, hem hükümet yetkililerinden hem de muhalefet liderlerinden açıklamalar beklenmesine yol açıyor. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla ilgili iddialar, kamuoyunda farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. Konunun hukuki boyutu kadar, toplumsal etkileri de tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklaması merak ediliyor. Peki, Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?

ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKARILACAK MI?

Erdoğan'ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?

ÖCALAN İÇİN EV HAPSİ KARARI ALINDI MI?

Dün AK Parti milletvekillerinden oluşan bir grupla kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna " Ev Hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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