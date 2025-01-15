Siyasi arenada tartışma yaratan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" meselesi, hem hükümet yetkililerinden hem de muhalefet liderlerinden açıklamalar beklenmesine yol açıyor. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla ilgili iddialar, kamuoyunda farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. Konunun hukuki boyutu kadar, toplumsal etkileri de tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklaması merak ediliyor. Peki, Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?

ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKARILACAK MI?

Erdoğan'ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

ÖCALAN İÇİN EV HAPSİ KARARI ALINDI MI?

Dün AK Parti milletvekillerinden oluşan bir grupla kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna " Ev Hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiği öğrenildi.