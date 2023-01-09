9 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda gerçekleşen On Numara şans oyununun sonuçlarının açıklandı. Çekilişin ardından vatandaşlar on numara çekiliş sonuçlarını sorgularken yeni haftanın on numara çekilişinin ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki, On numara kura çekimi ne zaman yapılacak? On numara büyük ikramiyesi nereden alınır? On numara kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında merak edilenler...

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği On Numara çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanırken yeni haftanın ilk gününde on numara büyük ikramiye kura çekimi de merak ediliyor. Peki, On numara kura çekimi ne zaman yapılacak? On numara büyük ikramiyesi nereden alınır? On numara kura sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Ocak On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

ON NUMARA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANILIR?

Geçtiniz hafta başı 6 Ocak yapılanOn Numarabüyük ikramiye çekilişi saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. 6 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 1-2-6-14-16-19-27-30-51-52-53-55-59-60-61-63-64-66-71-73-75 ve 79 oldu

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