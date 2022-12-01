Ocak memur maaşı zammı yüzde kaç artacak? 2023 Memur zammı ne kadar olur?

Milyonlarca memur alacağı yıl başı zammını merak ediyor. Bilindiği üzeri her yıl memur maaşları enflasyon oranında zam yapılıyor. Peki, Memur zammı belli oldu mu? 2023 memur maaşı zammı yüzde kaç artacak? Ocak ayı memur zam oranı ne zaman beli olacak? Memur maaşları yılda kaç kez hesaplanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca kişi yeni yılla birlikte ne kadar zam alacağını merak ediyor. Memurlar yüksek bir maaş beklerken sıkça Memur zammı belli oldu mu? 2023 memur maaşı zammı yüzde kaç artacak? 2023 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı memur zam oranı ne zaman beli olacak? Memur maaşları yılda kaç kez hesaplanır? Detaylar haberimizde...

2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon tahmin edildiği gibi çıkar ise Memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak. En düşük memur maaşı 11 bin lira seviyelerine yükselmesi beklenirken en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

OCAK AYI MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla belli olan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur zammı için gözler kasım ve aralık ayında gelecek enflasyon rakamlarında... 4 aylık enflasyon farkı şimdilik 10,45.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır. Basit bir formüle dökmek gerekirse; Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

MEMUR MAAŞLARI YILDA KAÇ KEZ HESAPLANIR?

Memur ve memur emeklileri de SSK ve BAĞ-KUR emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.