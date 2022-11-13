Ocak-Ekim döneminde toplam üretim ve ihracat arttı

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), Ocak-Ekim dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 0.3 gerileyerek 633 bin 369 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 116 bin 583 adedi buldu. Ocak-Ekim döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 31 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 37 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı 2021 yılına göre yüzde 4 artarak 25,4 milyar dolar oldu!

Ocak-Ekim döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 779 bin 317 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 12 artarak 15 bin 172 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ekim ayından yüzde 12,3 pay ile birinci sırada yer alan toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 4 artarak 25.4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 24 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Toplam pazar 618 bin 723 adet düzeyinde gerçekleşti!

Yılın ilk on aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 4 daralarak 618 bin 723 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 oranında daraldı ve 466 bin 664 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 21 artarken hafif ticari araç pazarında yüzde 0.4 daralma yaşandı. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 11 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 8 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti.