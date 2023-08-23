Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde kaç zam yapılacağını açıkladı. Peki Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,tüm kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde kaç zam yapılacağını açıkladı. Peki Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Detaylar...

OCAK AYINDA MEMURLARA NE KADAR ZAM VERİLECEK?

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren ve kısmi uzlaşma sağlanan toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi. Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayında tüm kamu görevlilerine yüzde 45'e yakın bir zam yapılacağını belirtti.

"GÖRÜŞMELER KISMİ DE OLSA UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu. Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

"ÇOK İYİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

"OCAK 2024'TE YÜZDE 40-45 YAKIN ZAM ARTIŞI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

"GENEL UZLAŞMA OLSAYDI ÇOK DAHA İYİ OLURDU"

Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi. Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümet son olarak 2024 için toplam yüzde 15+10, 2025 için ise toplam yüzde 6+5 zam teklif etmişti. 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle mali haklara yönelik görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.