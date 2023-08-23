Ocak ayında memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?

Yeni yılın ilk ayı olan Ocak'ta memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ocakta memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

Memurlara ne kadar zam yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda memur maaşına yapılacak zam oranı araştırılmaktadır. Ocak ayında kamu görevlilerine ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Ocakta memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? Detaylar haberimizde...

OCAKTA MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren ve kısmi uzlaşma sağlanan toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi. Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayında tüm kamu görevlilerine yüzde 45'e yakın bir zam yapılacağını belirtti.

"OCAK 2024'TE YÜZDE 40-45 YAKIN ZAM ARTIŞI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRÜŞMELER KISMİ DE OLSA UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu. Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümet son olarak 2024 için toplam yüzde 15+10, 2025 için ise toplam yüzde 6+5 zam teklif etmişti. 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.