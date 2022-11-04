Uzun süredir gündemde olan emekli, memur zammı ve yeni asgari ücret ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Bakan Bilgin'in "Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz." ifadelerinden sonra son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret ücret için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayında ilk görüşmeler başlayacak. Yüz binlerce kişi enflasyonun artığı dönemde yüksek bir oran beklentisi içerisine girdi. Peki, Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı, asgari ücret maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram yaptığı açıklamada "Bu memurlar için geçerli bir hesaplama asgari ücretle alakalı da artış yapılması enflasyona baz alınarak yapılmıyor buna komisyon karar veriyor. Ancak özel bir süreçten geçtiğimiz için burada en az enflasyon kadar arış yapılacağını öngörüyoruz. Burada tabi bir önceki dönem enflasyon yüzde 42 iken yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlinin yüzde 12'lik almadığı enflasyon tutarı var.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bununla beraber de en az yüzde 25 ikinci altı ayın enflasyonun göz önünde bulundurursak bu tutar yüzde 40'lara geliyor. O sebeple 5 bin 500 TL üzerinden yüzde 40'lık artış yapılırsa en az 7 bin 700 seviyesine gelecektir. Ancak açlık sınırı ve enflasyonist ortamın getirmiş olduğu aksaklıkların giderilmesi adına asgari ücretin en az 8 bin TL olacağını öngörüyorum. Ama çeşitli yorumcuların ve ekonomistlerin bahsetmiş olduğu 9 bin 500, 10 bin tutarındaki asgari ücretler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37, ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 oldu. Ekim ayı enflasyon oranın belli olmasından sonra 4 aylık enflasyon farkı çıktı. Ekim enflasyon farkı 3,54 oldu ve toplam enflasyon farkı 10,45 oldu