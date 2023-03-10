Ocak ayı işsizlik oranı ne kadar oldu? Türkiye'de istihdam oranı yüzde kaç?

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar TÜİK açıkladığı verileri sorgulamaya aşladı.. Peki, Türkiye'de istihdam oranı ne kadar oldu? Genç nüfus işsizlik oranı yüzde kaç? İşgücüne katılım oranı ne kadar oldu? Ocak ayı işsizlik oranı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TÜİK, Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar Tüikin açıkladığı verilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'de istihdam oranı ne kadar oldu? Genç nüfus işsizlik oranı yüzde kaç? İşgücüne katılım oranı ne kadar oldu? Ocak ayı işsizlik oranı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM ORANI NE KADAR OLDU?

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFÜUS İŞŞİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILI ORANI NE KADAR OLDU?

İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.

OCAK AYI İŞSİZLİK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

TÜİK Verilere göre ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,7'ye geriledi. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu.