Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan ocak ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Ocak ayı hangi burç? Ocak hangi burç oluyor? Ocak ayında doğanlar hangi burç? Ocak ayında doğanların burç özellikleri!

Temmuz ayı hangi burç? Temmuz hangi burç oluyor? Temmuz ayında doğanlar hangi burç? Temmuz ayında doğanların burç özellikleri!

Ocak ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi ocak ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Ocak ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Ocak ayı hangi burç? Ocak hangi burç oluyor? Ocak ayında doğanlar hangi burç? Ocak ayında doğanların burç özellikleri!

OCAK AYI HANGİ BURÇ?

Ocak ayında doğan kişiler tarih aralığına göre oğlak veya kova burcu oluyor. 22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğanlar oğlak burcu olurken,21 ile 31 Ocak günü doğan kişiler kova burcu oluyor. Ocak ayında doğna kişiler oğlak veya kova burcu özelliği taşır. Ocak ayının hangi tarih aralığında doğmuşssa o burcun özelliği taşınır.

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yöneticisi Satürn olan oğlak burcu öncü, toprak elementinden ve dişil bir burçtur. Sorumluluk sahibi, hesap yapan, sağlamcı, mantıklı, kurallarla çalışan, güvenilir, sabırlı, yalnız kalabilen, sade, pratik gibi özellikleri olumlu yanları iken Suratsız, aşırı maddeci, kötümser, statükocu, duygulardan uzak, soğuk, çıkarcı, aşırı kontrollü, katı, korkak özellikleri olumsuz yanlarıdır. Yaşlandıkça gençleşecek, hayat dolan, hareketlenen başka bir burç bilmiyorum. Dışarından bakıldıklarında ciddi, soğukkanlı, mesafeli bir havaları vardır ama yakınlaşmaya başladığınızda aslında sadece hayatın sorumlulukları ve kuralları arasına sıkışmış biriyle karşılaşırsınız.

Yöneticileri Satürn'dür. Eskiler Satürn'e zaman anlamına gelen kronos derlerdi. Bu yüzden belki de zamanı en iyi kullanan, kısıtlı zaman dilimi içinde elindekileri gayet iyi yöneten, organize olan ve başarı odaklı bir karakterleri vardır. Hayata geliş nedenleri adeta sürekli çalışmak!

Ayağı yer basmayan fikirlerle uğraşmaz. Söylediğiniz her şey öncelikle onun mantık süzgecinden geçer eğer ona mantıklı gelir ise sizinle o konu hakkında konuşmaya veya teklif edilen işi yapmaya başlar. Her şeye akıl süzgeci ile yaklaştığından dolayı hayatı oldukça ciddiye alır.

Spontane, beklenmedik anlarda beklenmedik davranışlar beklemezsiniz ondan. Bir nevi 'ağır abi'dir. Kurallar onun için çok önemlidir. Her işin yapılmasının bir yöntemi, bir kuralı vardır ve bu kuralın dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar.

Doğa açısından baktığımız zaman, kışın artık kapımızda olduğuna işaret eder. Sert, soğuk günler başlamak üzeredir. Kara kış dediğimiz şey aslında tam da yöneticileri Satürn'e oldukça yakışmaktadır. Bir oğlak burcuna her zaman güvenebilirsiniz. Verdiği sözü tutacaktır fakat her zaman kendisine saygı duyulmasını bekler ve takdir edilmek ister.

Kuralcı oluşundan, kuralları sevmesinden bahsetmişken mükemmeliyetçiliğini de atlamamak gerek. Önemli olan onlar için, uğraştıkları işin çok kısa sürede bitmesi değil, en mükemmele yakın olmasıdır. Bu yüzden de yavaş adımlarla, ağır, dikkatli, planlı ve kararlı bir şekilde ilerlerler.

Somut şeylerin, maddenin, maddiyatın değerini iyi bilirler. Cimri değildirler ama gereksiz harcamalara da izin vermezler. Az önce bahsettiğim gibi alış-veriş yaparken bile öncelikle akıl süzgecinden geçirip, gerçekten ihtiyacı olup olmadığını düşünüp sonra almaya karar verirler. Tutumlu bir yapıları vardır.

Toprak grubu bir burç olduğundan dolayı pratiktirler. Amaç ve hedef duyguları gelişmiştir ama bir yay gibi dağılarak değil uzun vadeli amaçlar peşinde ve konsantre bir yapıda amaçları için hareket ederler.

Minimal, sade, öz, yalın bir hayattı tercih edebilirler. Duyguları konusunda temkinli adım atabilirler fakat zaman zaman çevresindekiler onu duygusuz olarak algılayabilirler. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır.

Medikal astrolojiye göre; dizler, kemikler, cilt, deri, pankreas oğlak burcu tarafından yönetilmektedir. Dizler ve bu bölgelerde ki yaralanmalar, hasarlar, kemiklerde problemler, kırılmalar, cüzzam, alerji, kaşıntılar, yaralar oğlak burcu yönetimi adlındadır.

Hayattaki Amaçları

Kendine hakim olabilmek

Kendine saygıyı geliştirmek

Duygularla değil, akıl yolu ile sorunların üstesinden gelebilmek

Söyledikleri ile eylemleri uyuşmalı

Geçmişe takılıp kalmayı bırakmalı

Sorumluluk almayı öğrenmeli

Bağımlılıklarından kurtulmalı

Korku yüzünden ilerlemesini, geliştirmesini durdurmayı bırakmak

Aşırı duygusal tepkiler vermekten kaçınmak

Ailesine, geçmişe karşı isyanları bir kenara bırakmalı

Daha realist olabilmeli

İş üret, organize ol, planlı davran

Saygınlığını aileden değil, ailene bir şeyleri kanıtlamak zorunda değilsin, iş hayatından kazan saygınlığını

Oğlak Burcuna Uygun Meslekler

Asker, sendikacı, borsacı, memur, heykeltıraş, finansal danışman, dağcı, pilot, mühendis, arkeolog, matematikçi, yönetim kurulu başkanı, muhasebeci, yönetici, kariyer danışmanı

Oğlak Kadınının Diğer Burçlarla İlişkisi

Oğlak Kadını- Koç Erkeği: Kavgacı

Oğlak Kadını- Boğa Erkeği: Çok bilinçli

Oğlak Kadını- İkizler Erkeği: Sert

Oğlak Kadını- Yengeç Erkeği: Özel ve düzgün

Oğlak Kadını- Aslan Erkeği: Ayrı dünyalar

Oğlak Kadını- Başak Erkeği: Sağlam ilerleyen

Oğlak Kadını- Terazi Erkeği: Heyecanlı tahrik edici

Oğlak Kadını- Akrep Erkeği: Mümkün olmayan

Oğlak Kadını- Yay Erkeği: Uygun olmayan

Oğlak Kadını- Oğlak Erkeği: Uzun ve güzel ilişki

Oğlak Kadını- Kova Erkeği: İnanılmaz

Oğlak Kadını- Balık Erkeği: Olabilir

Oğlak Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

Oğlak Erkeği- Koç Kadını: Sevgi dolu

Oğlak Erkeği- Boğa Kadını: Kötü

Oğlak Erkeği- İkizler Kadını: İlgisiz

Oğlak Erkeği- Yengeç Kadını: Muhafazakar

Oğlak Erkeği- Aslan Kadını: Kısa unutulmaz

Oğlak Erkeği- Başak Kadını: Uyum içinde

Oğlak Erkeği- Terazi Kadını: Kötü

Oğlak Erkeği- Akrep Kadını: Olabilir

Oğlak Erkeği- Yay Kadını: Kötü

Oğlak Erkeği- Oğlak Kadını: Uzun ve güzel ilişki

Oğlak Erkeği- Kova Kadını: Sahte

Oğlak Erkeği- Balık Kadını: Büyük mutluluk