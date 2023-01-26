Yılın ilk enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan verilerde gözler Şubat ayına çevrildi. Peki, Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentileri ne yönde? Arlık ayı enflasyon oranı ne olmuştu? 2022 Ocak ayı Enflasyon oranı ne kadar olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri için meraklı bekleyiş başladı. Yeni yılın ilk enflasyon verileri için gözler TÜİK çevrildi. Peki, Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Arlık ayı enflasyon oranı ne olmuştu? 2022 Ocak ayı Enflasyon oranı ne kadar olmuştu? Ocak ayı enflasyon beklentileri ne yönde? Detaylar haberimizde...

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon verilerinin ne zaman yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK enflasyon verilerini her ayın başında açıklıyor. Buna göre Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat tarihinde açıklanması bekleniyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

ARALIK AYI ENFİLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 olarak gerçeklemişti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı.

2022 OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

2022 yılı Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 oranında artmıştır. Ocak ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 48,69 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yüzde 10,90 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştu.